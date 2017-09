Swiss Media Forum 2017

«In der Regel sind die Zahlen noch schwarz»

Der Programmverantwortliche Patrik Müller über die Gründe, warum am Kongress nicht nur gejammert werden soll.

So viele Referenten und Podiumsteilnehmer wie noch nie zuvor: In einer Woche trifft sich in Luzern das Who’s who der Schweizer Medienbranche. Der Initiant und Programmverantwortliche Patrik Müller über die Gründe, warum am Kongress nicht nur gejammert werden soll.

von Christian Beck