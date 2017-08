Tele Züri: Fabian Fuhrer wird neuer Sportchef

Per 1. September 2017 übernimmt Fabian Fuhrer die Stelle als Tele-Züri-Sportchef, schreiben die AZ Medien in einer Mitteilung. Er tritt die Nachfolge von Andi Merki an, der den Schweizer Regionalsender nach neun Jahren verlässt (persoenlich.com berichtete).

Fuhrer ist seit 2016 als VJ in der Newsredaktion bei Tele Züri tätig. Das videojournalistische Handwerk hat der 25-Jährige laut Mitteilung während vier Jahren bei Tele top in Winterthur erlernt. Er war in der News- und Sportredaktion tätig und hat das Fussball format «Challenge League Magazin» massgeblich mitgestaltet. Erste Erfahrungen in der Sportberichterstattung hat Fuhrer bereits 2012 für Radio 105 während den Olympischen Spielen in London gesammelt. (pd/wid)