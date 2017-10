No-Billag-Initiative: Filippo Leutenegger lehnt Initiative ab

Filippo Leutenegger

Journalisten-Empfang bei sich zu Hause

In seinem Loft an der Forchstrasse in Zürich hält der frühere SRF-Chefredaktor eine Medienkonferenz ab.

In seinem Loft an der Forchstrasse in Zürich hält der frühere SRF-Chefredaktor eine Medienkonferenz ab.

von Edith Hollenstein