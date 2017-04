Top-Medien: Giulia Staub wechselt vor die Kamera

Am Freitag, 7. April, startet um 18.30 Uhr die neue Sendung «Top Tschegg» auf Tele Top. In der neuen Freitagabend-Sendung erklärt Giulia Staub zusammen mit Experten, wie Dinge im Alltag funktionieren. Sei es das Schneiden einer Ananas, das Ostereierfärben oder das Fensterputzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Staub erstellt kurze Tutorials, welche Online und auf Social Media jederzeit nachgeschaut werden können. Ausserdem testet die Moderatorin die Leute auf der Strasse und lässt sie einfach mal machen.



Die 24-jährige Zürcherin steht bereits seit über zwei Jahren als Moderatorin bei Radio Top hinter dem Mikrofon. Daneben absolviert Staub zurzeit die Journalistenschule MAZ in Luzern und steht sporadisch auch als Eventmoderatorin auf der Bühne. Davor hat sie bereits bei Radio Zürisee und Toxic.fm Moderationserfahrungen gesammelt und war auch bei Schweizer Radio und Fernsehen tätig, wie es weiter heisst. (pd/cbe)