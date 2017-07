Erst kürzlich hatte Ottfried Jarren, Journalistikprofessor und Präsident der Eidgenössischen Medienkomission das Vorhaben in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» unterstützt. Nun geht der ehemalige «Watson»-Chefredaktor Hansi Voigt mit «Wepublish», einer Open-Source-Plattform für den Journalismus, an den Start. Zudem im Konzeptions- und Leitungsteam dabei sind Olaf Kunz und François Rüf.

Food for thougts in the sommerloch! Unsere Medien-Allmend für den Journalismus der Zukunft. Antworten n. Ferienende https://t.co/w1X3ruyDun