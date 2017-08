Am 1. Oktober übernimmt Irène Troxler die Leitung des Ressorts Zürich der «Neuen Zürcher Zeitung», heisst es in einer Mitteilung. Sie übernimmt die Ressortleitung von Luzi Bernet, der Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» wird (persoenlich.com berichtete).

Zuvor hat sie während 16 Jahren als Redaktorin für dieses Ressort gearbeitet und sich dabei schwerpunktmässig mit Stadtzürcher Politik und Städtebau auseinandergesetzt. Ihre journalistische Laufbahn begann sie bereits während des Studiums als freie Journalistin für verschiedene Lokalzeitungen. Nach dem Lizenziat in Geschichte und Völkerrecht an der Universität Zürich arbeitete sie zunächst als Redaktorin bei der Winterthur Wochenzeitung «Stadtblatt». «Irène Troxler ist eine meinungsstarke Persönlichkeit und dossiersichere Journalistin, die das Ressort Zürich bestens kennt und führen wird», wird NZZ-Chefredaktor Eric Gujer in der Meldung zitiert.



Ebenfalls Anfang Oktober tritt Andreas Schürer nach sechs Jahren als Redaktor im Zürich-Ressort seine neue Aufgabe als Tagesleiter der NZZ an. Bevor er zur NZZ kam, arbeitete er ab 2001 zehn Jahre lang für die «Zürichsee-Zeitung» in Stäfa: als Regionalredaktor, Reporter und zuletzt als stellvertretender Chefredaktor. Schürer absolvierte die Schule für Angewandte Linguistik in Zürich und schloss diese mit dem Publizistik- und dem Lehrerdiplom für Deutsch und Französisch ab. «Andreas Schürer hat sich nicht nur durch fundiertes Fachwissen und einen gleichzeitig breiten Horizont, sondern auch durch seinen Gestaltungswillen hervorgetan und ist damit bestens für die Aufgabe der Tagesleitung qualifiziert», so Gujer. (pd/cbe)