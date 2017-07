NZZ: Kathrin Alder schreibt neu aus dem Bundesgericht

Anfang März verkündete der «Weltwoche»-Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel freudig den Wechsel von Katharina Fontana zu seinem Blatt. Die Journalistin schrieb 19 Jahre lang für die «Neue Zürcher Zeitung», in den letzten drei aus dem Bundesgericht (persoenlich.com berichtete). Die Berichterstattung über die Urteile des höchsten Schweizer Gerichts gehören zum Markenzeichen der NZZ.

Nun hat Inlandchef Michael Schoenenberger die Stelle neu besetzt. Kathrin Alder wechselt im Herbst von der «NZZ am Sonntag», wie NZZ-Kommunikationschefin Myriam Käser auf Anfrage mitteilt.

Alder hat das Masterstudium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bern und Nijmegen abgeschlossen und daneben eine Radioausbildung bei toxic.fm in St. Gallen absolviert. Zudem hat sie die journalistische Ausbildung am MAZ in Luzern und an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg absolviert. (wid)