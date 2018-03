SRF Sport: Mark Streit wird Eishockeyexperte

Zum Auftakt in die Playoffs ergänzt Mark Streit das SRF-Expertenteam im Eishockey. Seinen Einstand gibt der ehemalige NHL-Verteidiger und Captain der Schweizer Nationalmannschaft beim Spiel zwischen dem SC Bern und dem Genève-Servette HC, heisst es in einer Mitteilung. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Viertelfinalpartie am Samstag, 10. März 2018, ab 20.10 Uhr live auf SRF zwei. Stefan Bürer kommentiert direkt aus Bern.

Streit gilt als Schweizer NHL-Pionier. Ab 2005 absolvierte der heute 40-Jährige insgesamt 820 Partien für die Montreal Canadiens, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers und die Pittsburgh Penguins – mehr als jeder andere Eishockeyspieler aus der Schweiz. In der Saison 2011/12 wurde der Berner zudem als erster Schweizer Captain eines NHL-Teams, im Juni 2017 krönte er seine Karriere mit dem Gewinn des Stanley Cups. In 22 Profijahren absolvierte Streit ferner 200 Länderspiele für die Schweiz, nahm an mehreren Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen teil und gewann mit den ZSC Lions die Schweizer Meisterschaft.

Bei SRF folgt Streit auf Kevin Schläpfer, der sein TV-Engagement nach der Ernennung zum Cheftrainer beim EHC Kloten beendete. Der neue Eishockeyexperte kommt im Wechsel mit den bisherigen Marc Reichert, Mario Rottaris, Lars Weibel und Christian Weber zum Einsatz. «Nach zwölf Jahren NHL bin ich zurück in meiner Heimat und beim Schweizer Eishockey – beides liegt mir am Herzen. Als SRF-Experte habe ich die Möglichkeit, die Playoffs aus einer neuen Perspektive mitzuerleben und zu analysieren. Darauf freue ich mich sehr», wird Streit in der Mitteilung zitiert.

Mehr Eishockey bei Radio SRF 3

Neu nimmt das Schweizer Eishockey auch im Radio mehr Platz ein. Ab Playoff-Start sendet Radio SRF 3 jeden Samstagabend von 20.00 bis 00.00 Uhr live aus allen Stadien. Im Programm ist der komplette Eishockeyservice mit Livereportagen, Analysen, Expertenmeinungen sowie Reaktionen der Spieler und Trainer. An Werktagen steigt Radio SRF 3 um 22.00 Uhr mit Liveeinschaltungen, ersten Analysen und den besten Geschichten des Eishockeyabends ins Playoff-Geschehen ein. (pd/wid)