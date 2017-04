Die Zürcher Regionalzeitungen «Zürichsee-Zeitung» (ZSZ), «Landbote» und «Zürcher Unterländer» bieten per 4. April eine neue News-App an, welche die multimedialen Möglichkeiten noch besser ausnutzt und mit lokaler Fokussierung, laufend aktualisierten Nachrichten, Analysen und Hintergründen besticht, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem sollen sich die Nutzerinnen und Nutzer bei Ereignissen von grosser Tragweite kostenlos auf dem mobilen Gerät benachrichtigen lassen können.

Die neue App für iOS und Android ersetzt die bisherige Anwendung und präsentiert sich in neuem Design, Navigation und ergänzenden Funktionen. Sie kann auch auf Android-Tablets installiert werden. Für iOS steht eine neue Tablet-App zur Verfügung.

Auch die E-Paper der «Zürichsee-Zeitung» und des «Zürcher Unterländers» wurden modernisiert, wie es in der Mitteilung weiter heisst: Analog dem bereits aktualisierten E-Paper des «Landboten» wurden jene der beiden Regionalzeitungen überarbeitet, neu gestaltet und präsentieren sich ab heute in einem zeitgemässen, digitalen Kleid.

Indem das überarbeitete E-Paper in einem responsiven Design erscheint, passt es sich browser- und geräteunabhängig an. Dies soll die Leseansicht praktischer machen. Ein weiterer Vorteil soll zudem darin liegen, dass die bisherigen Funktionen wie zum Beispiel der Download der Gesamtausgabe erhalten bleiben. Bei der «Zürichsee-Zeitung» würden ausserdem alle drei Regionalausgaben angewählt werden können.

«Mit der News-App und den optimierten E-Paper machen die Zürcher Regionalzeitungen einen grossen Schritt in die digitale Zukunft», wird Robin Tanner, Verlagsleiter der Zürcher Regionalzeitungen, in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)