AZ Medien TV & Radio: Nina Havel moderiert neues Primetime-Format

von Christian Beck

Dieses Wochenende hat TV24 mit den ersten Aufzeichnungen für das Actionformat «Ninja Warrior Switzerland» begonnen. Dafür fanden auf dem Schilthorn aufwendige Castings statt (persoenlich.com berichtete). Noch bevor «Ninja Warrior Switzerland» im Herbst ausgestrahlt wird, lanciert der Privatsender ein weiteres Sendeformat.

«Unglaublich! Die 30…» ist ein sogenanntes Rankingformat, das «aussergewöhnliche Geschichten rund um den Globus» präsentiert, wie es in einer Mitteilung heisst, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Die 90-minütige Sendung feiert diesen Mittwoch um 20.15 Uhr Premiere, geplant sind vorerst drei Folgen. In den drei Sendungen wird je eine Top-Ten-Rangliste vorgestellt: Von ungewöhnlichen Wohnorten, genialen Geschäftsideen über verrückte Luxus-Lifestyles oder besonders skurrilen Menschen. «Die ersten drei Sendungen haben sehr unterschiedliche Themenwelten. Wir werden dadurch sehr schnell sehen, welche Themen beim Publikum besonders beliebt sind und darauf weiter planen», sagt Roger Elsener, Geschäftsführer TV & Radio der AZ Medien, auf Anfrage.

Freischaffende Moderatorin

Präsentiert wird das neue Format von Nina Havel. Havel moderierte bei SRF unter anderem «Music Star» und «Tierische Freunde». Verabschiedet sie sich mit dem Engagement bei TV24 also von SRF? «Für mich gibt es kein Entweder-oder, denn das würde meine Arbeit unnötig einschränken», sagt Havel zu persoenlich.com. «Ich arbeite einfach gerne für überzeugende Projekte mit professionellen Partnern und leidenschaftlichen Kunden zusammen.» Wie die grosse Mehrheit der TV- Moderatorinnen arbeite auch sie freischaffend und auf Projektbasis mit zeitlicher Limitierung.

Auf die neue Sendung «Unglaublich! Die 30…» freue sie sich sehr. «Unglaublich sind wirklich alle Themen, davon können sich die Zuschauer ab Mittwoch selber überzeugen. Persönlich beeinflusst haben mich vor allem das Zoo-Hotel, da möchte ich unbedingt einmal hin. Und eine tätowierte Handtasche, die im Gefängnis produziert wurde, möchte ich mir noch bestellen», so Havel.

Dass «Unglaublich! Die 30…» von Havel moderiert wird, die gemeinsam mit Radio-24-Moderator Maximilian Baumann im Herbst auch «Ninja Warrior Switzerland» präsentiert, freut Elsener. «Nina Havel ist eine der talentiertesten und beliebtesten Moderatorinnen der Schweiz, die wunderbar zu unserem Sender passt», wird er in der Mitteilung zitiert. Sie sei eine Sympathieträgerin und könne sehr spontan und lustig sein, wenn es darauf ankäme jedoch auch ernst. Die Moderatorin bringe alles mit, was TV24 für ihr Primetime-Gesicht gesucht habe, die Zusammenarbeit will der Sender folglich weiter vertiefen. Elsener: «Wir freuen uns, Nina mit einem weiteren Primetime-Format noch mehr Präsenz auf TV24 geben zu können.»

Arbeit an Buchprojekt

Havel hat derweil noch zwei weitere TV-Projekte in der Pipeline, wie sie zu persoenlich.com sagt. «Vor allem aber habe ich viele treue Kunden, die mich für ihre Veranstaltungen buchen.» Gleichzeitig arbeite sie an einem Buchprojekt, so die Geschäftsführerin ihrer eigenen gleichnamigen Firma. «Zwei Filmprojekte habe ich vor Kurzem eben erst fertig gestellt. Zudem singe ich 50er-Jahre-Musik, renoviere mein Haus, unterstütze Susy Utzinger an ihrer Tierschutz-Akademie und habe unendlich viele Hobbys», so die 37-Jährige.