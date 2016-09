ZT Medien: Philippe Pfister leitet neu den ZT-Newsroom

In seiner neuen Funktion leitet Philippe Pfister sämtliche Print- und Digitalmedien der ZT Medien, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der 52-jährige Pfister kennt die Gegend. Er wuchs in Altishofen LU, nicht weit von Zofingen, auf. Er war zuerst für verschiedene Luzerner Tages- und Lokalzeitungen tätig.

Zwischen 1994 und 1999 war er zuerst Reporter, später Chefreporter beim «Blick». Danach wechselte er zur «Sonntagszeitung», wo er fünfeinhalb Jahre das Nachrichtenressort leitete.

2007 war er massgeblich an der Lancierung der Pendlerzeitung «News» beteiligt, die er als Chefredaktor leitete. Zwischen April 2009 und August 2016 war er stellvertretender Chefredaktor des «SonntagsBlick».

Der bisherige ZT-Chefredaktor Michael Flückiger hatte das Blatt Ende Juni nach nur rund zwei Jahren Tätigkeit verlassen. Das «Zofinger Tagblatt» und dessen Kopfblatt «Luzerner Nachrichten» erscheinen in einer Auflage von 12’500 Exemplaren.

Die beiden Blätter sind Mitglieder des Medienverbundes «Nordwestschweiz» («Aargauer Zeitung»). Die ZT-Redaktion produziert einen eigenen Regionalteil. (sda)