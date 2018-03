SRF: Regula Messerli wird neue «Tagesschau»-Chefin

Das neue Newsroom-Gebäude am Standort Zürich Leutschenbach ist zwar erst 2019 bezugsbereit, bereits im Herbst 2018 werden aber in der Abteilung Information des Schweizer Fernsehens neue Organisations- und Arbeitsstrukturen eingeführt. Basil Honegger wird Leiter der neu geschaffenen Fachredaktion Inland, Reto Gerber wird die neue Fachredaktion Ausland leiten. Diese Fachredaktionen liefern künftig Beiträge für «Schweiz aktuell», die «Tagesschau» und «10vor10» – so wie dies schon länger von der Fachredaktion Wirtschaft und der Bundeshausredaktion praktiziert wird, wie SRF mitteilt.

Die Sendungsredaktionen der Nachrichtenformate werden dementsprechend personell verkleinert, übernehmen aber die wichtige Funktion, weiterhin für die eigene DNA der jeweiligen Sendung zu sorgen. Silvia Zwygart wird als Nachfolgerin von Basil Honegger neue Redaktionsleiterin von «Schweiz aktuell». Bei der «Tagesschau» übernimmt neu Regula Messerli die Leitung. Urs Leuthard wird sich ab Herbst 2018 voll auf die Umsetzung des Newsroom-Konzeptes konzentrieren und gibt die Leitung der «Tagesschau» darum ab. Er zeichnet weiterhin für die Moderation der Abstimmungssendungen und die Wahlanalysen verantwortlich. Das Nachrichtenmagazin «10vor10» leitet weiterhin Christian Dütschler.

«Mit diesen Stellenbesetzungen haben wir erste personelle Weichen für die Arbeit im neuen Newsroom gestellt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem tollen Redaktionsleiter-Team und mit Urs Leuthard als Newsroom-Projektleiter», wird TV-Chefredaktor Tristan Brenn zitiert.

Die Porträts der Redaktionsleiter

Regula Messerli, Redaktionsleiterin «Tagesschau», studierte an der Universität Bern und Erlangen-Nürnberg Deutsch, Geschichte und Französisch sowie im Anschluss an der Universität Freiburg Medien- und Kommunikationswissenschaft. Vier Jahre lang arbeitete sie bei der SDA in Bern, bevor sie 1997 zum Schweizer Fernsehen stiess. Regula Messerli war Redaktorin, Reporterin und Produzentin der «Tagesschau», seit vier Jahren ist die 53-Jährige auch stellvertretende Redaktionsleiterin der Nachrichtensendung.





Christian Dütschler, Redaktionsleiter «10vor10», schloss 1995 sein Studium in Geschichte, Politologie und Publizistik an der Universität Zürich ab. Er hatte zuvor die Ringier Journalistenschule absolviert und schrieb für verschiedene Schweizer Zeitungen. Christian Dütschler arbeitet seit 1995 beim Schweizer Fernsehen. Nach vier Jahren als Redaktor beim «Kassensturz» wechselte er 1999 in die Redaktion von «10vor10». Dort war er zuerst als Redaktor, ab 2004 als Produzent und seit 2007 als Themenplaner und stellvertretender Redaktionsleiter tätig. 2012 übernahm der 48-Jährige die Redaktionsleitung des Nachrichtenmagazins.





Silvia Zwygart, Redaktionsleiterin «Schweiz aktuell», hat an der Universität Freiburg in einem Nachdiplomstudium Journalistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Nach Engagements bei Privatsendern begann sie ihre Laufbahn beim Schweizer Fernsehen im Januar 2002 als Redaktorin beim «MittagsMagazin». Danach war sie vier Jahre lang als Redaktorin und Produzentin bei «Schweiz aktuell» tätig. Anfang 2007 stiess Silvia Zwygart zu «Einstein». Ein Jahr später übernahm sie beim Wissensmagazin die Redaktionsleitung, welche sie während sechs Jahren innehatte. Im Frühling 2014 wechselte Silvia Zwygart als Produzentin zu «10vor10», seit Mitte 2015 arbeitet die 52-Jährige in gleicher Funktion für die «Arena».





Basil Honegger, Leiter Fachredaktion Inland, studierte an der Universität Zürich Biologie und doktorierte am Zoologischen Institut. Seinen ersten Einsatz beim Schweizer Fernsehen hatte er 2003 für einen «DOK»-Film. Nach Abschluss seines Doktorates war er ab 2007 während drei Jahren als Redaktor beim Gesundheitsmagazin «Puls» tätig. Im Herbst 2010 erfolgte der Wechsel zu «Schweiz aktuell», wo er als Redaktor, Produzent und stellvertretender Redaktionsleiter arbeitete. Am 1. April 2016 übernahm der 40-Jährige die Redaktionsleitung von «Schweiz aktuell».





Reto Gerber, Leiter Fachredaktion Ausland, ist diplomierter Naturwissenschaftler ETH und arbeitet seit 1998 als Journalist – unter anderem bei der SDA, beim Schweizer Fernsehen («Menschen Technik Wissenschaft», «Kassensturz», «Rundschau») und bei verschiedenen Schweizer Zeitungen («Cash», «SonntagsZeitung»). Ab 2007 war er für «ECO» als Redaktor und Produzent tätig. Im August 2012 wurde der heute 46-Jährige Redaktionsleiter des TV-Wirtschaftsmagazins und seit Ende 2014 führt er die Fachredaktion Wirtschaft, die auch Spezialsendungen wie vom World Economic Forum oder Swiss Economic Forum verantwortet. (pd/cbe)