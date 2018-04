Livesystems: Sara Bachmann neues Aushängeschild von «Nau»

Sara Bachmann, bekannt aus ihrer TV-Doku «Sara machts», verstärkt die Redaktion des Nachrichtenportals «Nau». «Sara ist ein Transfer-Coup. Mit ihrer witzigen, quirligen und frechen Art passt sie ausgezeichnet zu uns. Zudem bringt Sara viel Erfahrung mit», sagt Chefredaktor Micha Zbinden zu persoenlich.com.

Bachmann wird ab August ihre Arbeit als Moderatorin und Reporterin aufnehmen. Ihre genaue Rolle werde noch definiert, so Zbinden. «Nau or never! Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und das motivierte ‹Nau›-Team», so die 38-Jährige.

Bachmann wird auf der Online-Plattform nau.ch sowie auf den Screens von Passengertv im öffentlichen Verkehr und Gasstationtv an Tankstellen zu sehen sein. Die Screens weisen eine Wemf-beglaubigte Reichweite von über 1,5 Millionen täglichen Kunden auf. (cbe)