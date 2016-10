20 Minuten: Sebastian Rieder wird stv. Sportchef

SRF

Müslüm darf nochmal

«Müslüm Television» geht in eine zweite Runde: Der Integrationsexperte vom Bosporus legt sich mit allen an.

«Müslüm Television» geht in eine zweite Runde: Nach dem Erfolg der ersten Staffel legt sich der Integrationsexperte vom Bosporus bei seinem Comeback mit allen an – sogar die lokale Mafia hat er am Hals. Zudem dreht einen Kriminalfilm mit einer Schweizer Sexbombe.