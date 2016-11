Tamedia: Stadtzürcher «Tagblatt» hat neue Mit-Aktionärin

Das «Tagblatt der Stadt Zürich» hat eine neue Mit-Aktionärin. Neben Tamedia und der NZZ-Mediengruppe ist neu auch die Lokalinfo AG an der Wochenzeitung beteiligt, schreibt Tamedia in einer Mitteilung. Die Lokalinfo AG, Herausgeberin verschiedener Zürcher Quartier- und Lokalzeitungen, übernimmt per 1. November 20 Prozent von Tamedia. Diese besitzt nun noch 65 Prozent, die NZZ-Mediengruppe 15 Prozent.

Mit ihren drei Aktionären verbinde die Tagblatt der Stadt Zürich AG lokale Verankerung, langjährige Erfahrung in der Zeitungsherstellung sowie die Vorteile eines regionalen Werbenetzwerks, heisst es weiter. «Darüber hinaus eröffnet das erweiterte Aktionariat das Potential eines verstärkten Wissensaustauschs untereinander», sagt Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer auf Anfrage.

Urs Lauffer, Vizepräsident der Lokalinfo AG, nimmt neu neben den Vertretern von NZZ und Tamedia Einsitz im Verwaltungsrat der Tagblatt der Stadt Zürich AG.

Bewerbung um Amtsblatt-Konzession

Die Wochenzeitung erscheint jeweils mittwochs und erreicht nach eigenen Angaben rund 106’000 Leserinnen und Leser. Die erste Ausgabe erschien am 23. Februar 1730 unter dem Titel «Donnerstagsnachrichten». Bereits 1863 wurde ein erster Vertrag mit der Stadt Zürich als städtisches Amtsblatt abgeschlossen.

Der aktuelle Vertrag läuft Ende 2017 aus. Im August wurde die Amtsblatt-Konzession der Stadt Zürich bis 2022 neu ausgeschrieben. Die Tagblatt der Stadt Zürich AG bewirbt sich um diese Konzession, wie sie weiter mitteilte. (sda/cbe)