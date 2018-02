Politico: Thema Nachhaltigkeit ist neu im Angebot

Die europäische Ausgabe von Politico, ein Joint Venture von Politico und Axel Springer, weitet ihr kostenpflichtiges Echtzeit-Nachrichtenangebot Politico Pro um das Thema Nachhaltigkeit aus, wie Axel Springer in einer Mitteilung schreibt. «Sustainability Pro» biete umfassende, branchenübergreifende Berichterstattung zu aktuellen Entwicklungen rund um den Bereich Nachhaltigkeit.

Zusätzlich zum wöchentlichen «Sustainability Insights»-Newsletter erhalten Abonnenten personalisierbare Nachrichten-Alerts und Hintergrundartikel in sieben verschiedenen Politikgebieten: Landwirtschaft und Ernährung, Energie und Klima, Finanzen, Gesundheitsvorsorge, Technologie, Handel sowie Transport. Das Team von «Sustainability Pro» wird von Jan Cienski geleitet und besteht aus weiteren erfahrenen Politikjournalisten wie Marion Solletty, Paola Tamma, Ginger Hervey und Kait Bolongaro.

«Mit unserem neuen Angebot Sustainability Pro versorgen wir Organisationen mit Informationen und Analysen zu aktuellen Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit in verschiedenen Sektoren, und ermöglichen unseren Lesern damit Einblicke in die Zusammenhänge von Politik, Wirtschaft und Industrie zu diesem Thema», sagt Nirvi Shah, Pro Editor und Expansion Editor von Politico, gemäss Mitteilung.

Seit dem Start im September 2015 wurde das Bezahlangebot auf insgesamt sieben Politikfelder erweitert und konnte gemäss Mitteilung bisher 730 Organisationen – darunter Regierungsinstitutionen, Unternehmen, Beratungen, Verbände und NGOs – als Abonnenten mit mehreren zehntausend Mitarbeitern in über 26 Ländern gewinnen. Die Zeitung hat bereits kürzlich zwei branchenübergreifende Produkte auf den Markt gebracht, «Brexit Pro» und «Data and Digitization Pro». Mit seinen Angeboten will Politico Pro politische Entscheidungsträger und Experten dabei unterstützen, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und aktiv auf diese zu reagieren. (pd/maw)