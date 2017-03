Somedia: Ungewisse Zukunft für «La Quotidiana»

Seit 1997 erscheint die Tageszeitung «La Quotidiana», die aus der Fusion mehrerer Regionalzeitungen entstanden ist. Als einzige Tageszeitung in der vierten Landessprache kommt dem Blatt eine besondere sprachpolitische Bedeutung zu. Mit 4000 Abonnenten und einem beschränkten Potenzial an Inseratekunden ist die Zeitung aber defizitär. Dieses Defizit will Herausgeberin Somedia ab dem 1. Januar 2018 nicht mehr tragen, heisst es im «Tages-Anzeiger».

Das Verlagshaus wandte sich an den Bündner Regierungsrat und die von Bund und Kanton finanzierte rätoromanische Nachrichtenagentur ANR. «Aus Sicht der Somedia kann die ‹Quotidiana› unter den gegebenen Strukturen nicht mehr weiterbetrieben werden», schreiben Somedia-CEO Andrea Masüger und Geschäftsführer Silvio Lebrument. Sie stellen das Gesuch, dass künftig ANR für den gesamten Inhalt der Zeitung zuständig ist und Personal- und Honorarkosten trägt. Gedruckt würde weiterhin bei Somedia.

Die Idee stösst bei ANR und der Regierung laut Tagi jedoch auf wenig Begeisterung. Für eine direkte Förderung einer Zeitung fehle die gesetzliche Grundlage, heisst es beim Regierungsrat. Und ANR-Präsident Martin Gabriel sagt, es sei nicht Aufgabe der Agentur, eine Zeitung zu finanzieren.

Verleger Hanspeter Lebrument äusserte in seiner Rede zum 20-Jahr-Jubiläum der Zeitung die Idee, das rätoromanische Radio und Fernsehen aus der SRG herauszulösen und die «Quotidiana» von der Somedia zu trennen, um zusammen ein neues Mediengefäss zu bilden. CVP-Nationalrat Martin Candinas meint, die SRG habe einen anderen Auftrag, als eine Zeitung herauszugeben. Eine stärkere Kooperation zwischen ANR und dem rätoromanischen Radio und Fernsehen könne aber durchaus Sinn machen.

Die Suche nach einer Lösung geht indes weiter. (cbe)