Ringier: Verstärkung für den «SonntagsBlick»

Neues Jahr, neues Personal. 2017 bringt «SonntagsBlick» ein paar namhafte neue Mitarbeiter, wie es in einem internen Schreiben heisst, das persoenlich.com vorliegt.







Christian Kolbe wird seine Arbeit als Wirtschaftsredaktor im Kernteam des SonntagsBlick am 1. Mai 2017 aufnehmen. Der 50-Jährige gilt als ausgewiesener Wirtschaftsexperte und verfügt über breite journalistische Erfahrung. Er studierte an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa und schloss dieses mit dem Lizenziat ab.







Fabian Eberhard verstärkt den SoBli ab 1. April 2017. Der 33-Jährige erlangte an der Universität Bern den Bachelor in Geschichte und Sozialanthropologie. Daneben war er als freier Journalist für diverse Schweizer Titel tätig. Von 2011 bis 2013 absolvierte Eberhard die Diplomausbildung Journalismus an der Schweizer Journalistenschule maz. Seit 2011 ist Eberhard als Redaktor bei der «SonntagsZeitung» für Nachrichten und Fokus zuständig und schreibt sporadisch für den «Tages-Anzeiger» und Zeit Online.









Claude Chatelain stösst als Geld-Kolumnist zum SoBlik und wird darin eine wöchentliche Kolumne schreiben. Der 63-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern. Als USA-Korrespondent in New York war er unter anderem für die «Schweizerische Handelszeitung» tätig. Später arbeitete Chatelain als Wirtschaftsredaktor bei der «Berner Zeitung». Von 2001 bis 2007 schrieb er bereits für «Blick» die Kolumne «Chatelain rät» und war Mitarbeiter bei der Wochenzeitung Cash, wo er sich schwergewichtig mit Vorsorgethemen und Finanzanlagen beschäftigte. (pd/clm)