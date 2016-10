Watson: Video-Journalistinnen von Joiz angestellt

Als neue Leiterin der Abteilung Video hat Watson per 1. September Lya Saxer verpflichtet. Saxer war zuletzt Produzentin, Head of Music und Projektleiterin bei Joiz und Producer bei Rocket Beans TV in Hamburg, wie das Online-News-Portal in einer Mitteilung schreibt.

Zusammen mit der 29-jährigen Ostschweizerin wechselt auch Emily Engkent zu Watson. Die 31-jährige Kanadierin, zuletzt Redaktionsleiterin für die Sendung «Noiz» bei Joiz, komplettiert seit 1. Oktober das Videoteam um Can Külahcigil, Angelina Graf, Gina Schuler und David Kohler aka. Knackeboul.

Die auf fünf Vollzeitstellen aufgestockte Videoabteilung werde sowohl für die Redaktion Videos produzieren, als auch Native-Advertising-Projekte für Werbekunden realisieren, schreibt Watson. (eh)