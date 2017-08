Tamedia: Zwei konzentrierte Tamedia-Redaktionen ab 2018

In den letzten Wochen wurde viel über vermutete Sparpläne von Tamedia berichtet. Nun steht das Ausmass fest. Ab 1. Januar 2018 werden zwei neue Redaktionen Tamedia in der Deutschschweiz und der Romandie die Inlands-, Auslands-, Wirtschafts- und Sport-Berichterstattung erstellen, schreibt Tamedia in einer Mitteilung. Vorgesehen sind Kompetenzzentren in Bern, Lausanne und Zürich. Das Recherchedesk führen die beiden Redaktionen gemeinsam. Die beiden sprachregionalen Redaktionen Tamedia werden mit Mitarbeitenden aus allen Zeitungsredaktionen besetzt und von zwei Chefredaktionen geführt, heisst es weiter. Kündigungen soll es mit der Einführung der neuen Organisation keine geben.

Die Mitarbeiter des Verlags wurden vor wenigen Minuten per Mail über die Einzelheiten informiert. Um 14 Uhr findet an den Standorten Zürich, Bern, Winterthur und Lausanne eine Informationsveranstaltung statt. In Genf werden die Mitarbeiter um 16 Uhr informiert.

Arthur Rutishauser wird Chefredaktor Deutschschweiz

In der Deutschschweiz wird Arthur Rutishauser für die Leitung der Redaktion Tamedia verantwortlich zeichnen. Daneben bleibt er Chefredaktor der «SonntagsZeitung». «Die Redaktion Tamedia wird die stärkste Redaktion der Schweiz», wird Rutishauser in der Mitteilung zitiert.

In der Romandie wird Ariane Dayer die Führung der Redaktion Tamedia übernehmen. Dayer ist seit 2010 Chefredaktorin von «Le Matin Dimanche» und wird diese Funktion weiterhin wahrnehmen. «Die neue Redaktion Tamedia, die sich auf drei in der Romandie verankerte Titel abstützt, bietet die einzigartige Chance, mit Recherche- und Analysekompetenz fundiert und umfassend über das Tagesgeschehen zu berichten», meint Dayer laut Mitteilung.

In der Deutschschweiz werden alle Kompetenzen im Layout, in der Textproduktion, der Bildredaktion, die Fotografen, das Korrektorat sowie weitere unterstützende Prozesse im neuen Bereich Editorial Services zusammengefasst. Die Leitung übernimmt Simon Bärtschi, bisher Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung».

«Die neue Organisation wird sowohl für die Redaktion Tamedia als auch für die Titelredaktionen und 20 Minuten ein wichtiger Partner in der Produktion sämtlicher Online- und Printinhalte», so Bärtschi. Die Organisation der Bereiche Layout, Textproduktion, Bild, Fotografie, Korrektorat sowie weiterer unterstützender Prozesse in der Romandie ist noch offen.

Patrick Feuz und Peter Jost bleiben Chefredaktoren



Trotz der Nutzung gemeinsamer Kompetenzzentren im überregionalen Bereich würden die Tageszeitungen eigenständig mit unterschiedlichem Profil, individueller Positionierung und unabhängiger politischer Ausrichtung bleiben, schreibt Tamedia. Die Chefredaktoren entscheiden demnach gemeinsam mit den Titelredaktionen auf allen Kanälen über die Front, haben die Kommentierungshoheit und erstellen sämtliche lokalen, regionalen und weitere titelspezifische Inhalte aus den bestehenden Standorten heraus.

In der Deutschschweiz wird die Redaktion «Der Bund» weiterhin durch Patrick Feuz geleitet, Peter Jost führt wie bisher die Chefredaktion «BZ Berner Zeitung» und Benjamin Geiger weiterhin die Redaktionen von «Der Landbote», der Zürichsee-Zeitung und des Zürcher Unterländers. In der Romandie wird die Redaktion der «Tribune de Genève» weiterhin von Pierre Ruetschi geleitet.

Judith Wittwer neue Tagi-Chefredaktorin

Als Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers» ist ab 1. Januar 2018 Judith Wittwer vorgesehen, die bereits heute Mitglied der Chefredaktion des Tagis ist. «Ich freue mich, die grösste abonnierte Tageszeitung der Schweiz ins Jubiläumsjahr zu führen», sagt Wittwer laut Mitteilung.

Wittwer stiess 2002 zum Tagi, zuerst als Volontärin, danach als Wirtschaftsredaktorin. Es folgten Stationen als Deutschlandkorrespondentin und im Ressort Hintergrund und Analyse, bevor sie 2011 als Wirtschaftsredaktorin zur «Handelszeitung» wechselte. 2014 kehrte Wittwer zum «Tages-Anzeiger» zurück, wo sie zunächst die Stabsstelle der Chefredaktion leitete und als Nachrichtenchefin arbeitete. Seit 2015 ist sie Mitglied der Chefredaktion von Tagi und SoZ.

Claude Ansermoz ist als neuer Chefredaktor von «24 heures» vorgesehen und soll damit die Nachfolge von Thierry Meyer antreten, der das Unternehmen wie bereits kommuniziert verlassen wird. Ansermoz arbeitet bereits seit 2003 bei «24 heures». In seiner Anfangszeit leitete er das Ressort Politik und Schweiz, danach war er für die Berichterstattung zur Präsidentschaftswahl 2007 als Korrespondent in Frankreich stationiert, ab 2008 war er verantwortlich für das Journal du Samedi von «24 heures». Seit September 2011 ist er stellvertretender Chefredaktor von «24 heures».

Podcast-Angebote in Planung



Mit verschiedenen Massnahmen will Tamedia digitale Wachstumschancen nutzen. Die Zahl der Digitalabonnemente soll durch eine bessere Usability, die automatische Personalisierung von News, neue Angebote wie die 12-App oder Le Matin du Soir, eine bessere Sichtbarkeit der Mehrwerte der Bezahlangebote sowie gezielte Marketing- und Pricing-Initiativen gesteigert werden. Bereits verabschiedet ist eine Wachstumsstrategie im Bereich Video. So wird Tamedia unternehmensweit eine App ausrollen, mit der Videos direkt auf den Smartphones erstellt und sofort auf den Newsplattformen publiziert werden können.

Wachstumschancen sieht Tamedia auch bei hyperlokalen sowie audio-konformen Informationen. Ein Pilotprojekt im Bereich hyperlokale Information soll 2018 gestartet werden. Bereits ab Sonntag, 10. September, werden zudem «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» für acht Wochen täglich einen Audio-Artikel zur Verfügung stellen und diesen zusätzlich über die Podcast-Apps in iTunes, Spotify und Deezer verbreiten. Weitere Voice- und Podcast-Angebote sollen folgen. Zudem will Tamedia ihre Kompetenz im Bereich Datenjournalismus weiter ausbauen. In den letzten zwei Jahren wurde bereits in Aus- und Weiterbildungen, Software zur redaktionellen Verarbeitung von grossen Datenmengen und neuen Daten-Spezialisten investiert.

«20 Minuten» bezieht Sport und liefert Newsexpress

Die Redaktionen von «20 Minuten», in der Romandie mit «Le Matin» werden lediglich in zwei Punkten mit der Redaktion Tamedia zusammenarbeiten: Das Ressort Sport der Redaktion Tamedia wird die Inhalte für sämtliche Zeitungen inklusive der Titel von «20 Minuten» und «Le Matin» erstellen. Bei «20 Minuten» und «20 minutes & Le Matin» ist neu der gemeinsame Newsexpress angesiedelt, der alle Newsportale mit Breaking-News, kurzen Agentur-Meldungen, Bildstrecken sowie Live-Tickern versorgt.

Weniger Werbeeinnahmen

Die Mediengruppe Tamedia verlegt zwölf bezahlte Tages- und zwei Sonntagszeitungen in der Deutschschweiz und in der Romandie. Täglich nutzen fast zwei Millionen Menschen in der Schweiz die bezahlten Zeitungen gedruckt oder digital. Während die Zahl der Leserinnen und Leser der Tageszeitungen von Tamedia digital oder gedruckt zugenommen hat, haben die Zeitungen in den letzten vier Jahren ein Viertel ihrer Werbeeinnahmen verloren. Im ersten Halbjahr gingen die Werbeumsätze aller gedruckten Tageszeitungen in der Schweiz erneut stark um 12 Prozent zurück. «Bei weiter rückläufigen Werbeeinnahmen werden nur diejenigen Tageszeitungen fortbestehen, die Teil eines grösseren Netzwerks sind», sagt Christoph Tonini, Vorsitzender der Unternehmensleitung von Tamedia. Die Bündelung der Ressourcen ermögliche – im Gegensatz zur Verzettelung über viele kleine Redaktionen – schlagkräftige Teams mit höherer Dossierkompetenz, mehr Recherchekapazität und die Fähigkeit, neue Kompetenzen und Angebote zu entwickeln. (pd/wid)