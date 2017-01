Züriwerk: 360-Grad-Einblicke für gute Aussichten

Nachdem in der letzten Story innovativen Produktion die Wohn-Angebote der Stiftung porträtiert wurden, dreht sich im neusten Beitrag alles um die berufliche Integration.

Im wahrsten Sinne der Worte: Die Einblicke in den Alltag des Klienten Emanuel Schwander wurden mit sieben Kameras gefilmt, welche die vollständige Rundumsicht ermöglichen. Drei verschiedene Kamera-Standorte komplettieren das Bild. Über interaktive Hotspots kann der Besucher mehr über die diversen Tätigkeiten und Herausforderungen in Alltag des stolzen Hallenchefs erfahren, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Kollektiv.

Der Multi-Emanuel

Emanuel Schwander tritt in einer 360-Grad-Sequenz gleich mehrfach auf. Ermöglicht wird dies durch eine aufwändige Postproduktion, in welcher die Aufnahmen verschiedener Takes der sieben Kameras zusammengeführt werden. Zudem sind die Szenen zeitlich so abgestimmt, dass sie sich elegant in eine Endlosschleife einfügen lassen.

Bereit für den ersten Arbeitsmarkt

Hintergrund der Produktion ist das Ziel der Stiftung, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in den ersten (freien) Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei werden die Klienten und Klientinnen durch das Fachpersonal der Stiftung begleitet und in enger Abstimmung mit dem Arbeitgeber auf Ihre Aufgaben vorbereitet. Im Rahmen des «Supported Employment» leistet die Person in einem Teilpensum zusätzlich an einem geschützten Arbeitsplatz wertvolle Arbeit. Die Stiftung Züriwerk leistet hier Pionierarbeit. (pd/cbe)