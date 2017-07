In Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, der Gegend und dem internationalen Markt für Wein hat Velvet in Zusammenarbeit mit der Weinkellerei Andreas Oster ein komplett neues Erscheinungsbild entwickelt. Das stark reduzierte Logo sei klar ein Kind von heute, nehme jedoch genau so die 400-jährige Geschichte des Unternehmens mit, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Bis dato verfügte die Weinkellerei über keinen Internetauftritt. Die Webseite ao-weine.de sei «ein absolutes Novum» für das Unternehmen. Fotografien und Filme stammen vom Schweizer Fotografen Hans Schürmann.

Verantwortlich bei der Weinkellerei Andreas Oster: Andreas Oster sen., Andreas Oster jun., David Oster Verantwortlich bei Velvet Creative Office: Massimiliano Madonna (Beratung/Strategie), Jürg Schaffhuser (CD), Dominique Raemy, Sarah Bähler (Grafik), Hans Schürmann (Fotografie und Film), Trollhauser (Text) (pd)