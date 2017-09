UPC: Alexandra Bini neue Mediensprecherin

Alexandra Bini stösst von der Credit Suisse zur UPC, wie es in einer Mitteilung heisst. Bini war zuvor in verschiedenen Funktionen in der Unternehmenskommunikation der Credit Suisse tätig, zuletzt während drei Jahren als Mediensprecherin.

Bini verfügt laut Mitteilung über fundierte Kenntnisse der Schweizer und internationalen Medienlandschaft und bringt grosses Know-how im Bereich Wirtschaft und Medien mit. Nebst ihrer Tätigkeit als Repräsentantin der Credit Suisse verantwortete die 28-Jährige die Medienarbeit verschiedener Bereiche wie Research, Unternehmerische Verantwortung, Public Policy & Sustainability Affairs sowie Sponsoring. Bini hat einen Master-Abschluss in Kommunikationsmanagement und Soziologie der Universität Zürich.

Damit bilden neu Alexandra Bini, Bernard Strapp, Sarah Nettel und Julien Grosclaude das Mediensprecher-Team von UPC in der Schweiz und Österreich. Die Gesamtverantwortung für die Unternehmenskommunikation von UPC liegt bei Roland Bischofberger. (pd/cbe)