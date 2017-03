Burson-Marsteller: Benjamin Peltier wird Abteilungsleiter

Tamedia

«Es gibt keinen Grund zu weinen!»

Die neuen Büros haben keinen Seeblick mehr, dafür «Bahnhofsnähe», sagt Chefredaktor Benjamin Geiger.

Die «Zürichsee-Zeitung» wird bald nicht mehr in Stäfa direkt am See zu Hause sein, sondern in Wädenswil. 50 Redaktoren müssen umziehen. Für Chefredaktor Benjamin Geiger überwiegen Vorteile wie etwa die «Bahnhofsnähe».

von Edith Hollenstein