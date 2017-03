Mirabaud-Gruppe: Daniel Herrera wird Leiter Kommunikation

Das sind die neuen Eigentümer der Jean Frey

Was "persoenlich.com" am Donnerstag bereits vor 16 Uhr vermeldete, wurde kurz darauf von der swissfirst Bank AG in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt: 25 Prozent der Aktien der Jean Frey AG gehen an den Tessiner Financier Tito Tettamanti, 10 Prozent an die Crossmedia AG, Luzern. Bis zu jeweils maximal 5 Prozent der Aktien halten die Altamira Holding AG, Zug; Aleardo Buzzi, Monte Carlo; Hans Kaufmann, Wettswil; Ralph Klingler, Flawil; Pierre Mirabaud, Founex; Dr. Jörg Rappold, Küsnacht; Elisabeth Schulz, Wien; Heinrich Sundermeyer, Monte Carlo; Charles von Graffenried, Bern; Peter Weigelt, Mörschwil; Dr. Alfred Wiederkehr, Zürich; sowie 34 Organe und Mitarbeiter der Jean Frey Gruppe. Die Eigentümer der übrigen 20 Prozent wollen nicht genannt werden.