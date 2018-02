Essence Relations: Das Team wächst weiter

Essence Relations passt ihre Ausrichtung den gestiegenen Kundenbedürfnissen in Sachen «Visibility» und «Identität» an und verstärkt ihr Team. Kunden können neu vom Know-how der Grafikerin und Art Directorin Jessika Hebeisen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hebeisen studierte Grafikdesign in Hamburg. Ihr Wissen baute sie als Art Directorin in Agenturen wie Jung von Matt, BBDO und Heye auf. Als Grafikerin und Projektleiterin wechselte sie in der Schweiz auf die Kundenseite. Seit November 2017 ist sie bei Essence Relations. (pd/eh)