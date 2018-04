Hej: Der Jahresbericht als Wimmelbild

Hej hatte sich im Wettbewerb um den Swica-Geschäftsbericht mit einem integrierten Konzept durchgesetzt, in dem sich Online und Print inhaltlich, auditiv und visuell ergänzen. Die Pflichtinhalte werden auf einer Microsite publiziert, gedruckt wird eine Kurzfassung in Form einer Landkarte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Titel «Finden Sie das Glück» können im Swica-Wimmelbild alltägliche Glücksmomente sowie die Highlights des Geschäftsjahres 2017 entdeckt werden. CEO Reto Dahinden hat diese für den Online-Report gleich in mehreren Sprachen selbst eingesprochen.

Als Leadagentur realisierte Hej zudem auch den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht des weltweit tätigen Schweizer Pharmazulieferers Siegfried. Auf drei hochwertige Printpublikationen folgte in diesem Jahr eine komplette Neukonzeption des Berichts.

Dieser erscheint nun im Zeitungsformat und wird im Rollenoffsetverfahren gedruckt. Das Ziel war, den Produktionsprozess möglichst effizient zu gestalten und dabei die gleiche Inhaltsmenge in reduziertem Umfang lesefreundlich aufzubereiten. Ergänzt wird der in einer Auflage von 6000 Exemplaren gedruckte Bericht um eine kompakte Microsite. (pd/cbe)