Noch bis am 28. Februar können Arbeiten für den Xaver Award, der Auszeichnung der Schweizer Live Com Branche, eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 18. Mai in der neuen Location Samsung Hall Zürich statt, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Der Xaver Award wird jährlich vom Expo-Event.Live Communication Verband durchgeführt und zeichnet die jeweils besten Projekte des Vorjahres aus. Weitere Informationen zum Anlass und zur Einreichung finden Sie hier. (pd/wid)