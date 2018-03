Westhive: Ehemalige Y&R-Kader eröffnen Co-Working Space

Westhive, das neue Co-Working Innovation Ecosystem der Schweiz, eröffnet Anfang April 2018 an der Hardturmstrasse 161 in Zürich seinen ersten Standort. Neben Start-ups und selbständig arbeitenden Spezialistinnen und Spezialisten werden bei Westhive auch renommierte Unternehmen mit ihren Forschungs- und Entwicklungsteams arbeiten, wie die Gründer in einer Mitteilung schreiben.

Die Gründer sind die drei renommierten Marketing- und Technologie-Experten Andreas Widmer, Bruno Rambaldi und Claus Bornholt. Bis Ende 2017 führten sie gemeinsam die Y&R Group Switzerland (persoenlich.com berichtete).

«Die Arbeitswelt verändert sich nachhaltig», sagt Andreas Widmer gemäss Mitteilung. «Arbeit wird mobiler, flexibler, kollaborativer – dem tragen wir mit Westhive Rechnung.» Dreh und Angelpunkt ist ein eigenes Restaurant mit Lounge und Event Location: die Westhive Kitchen. «Hier können unsere Members in entspannter Atmosphäre Ideen und Erfahrungen austauschen» sagt Widmer. «Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Members sich wohlfühlen. Die heutige Generation erwartet das von ihrem Arbeitsplatz.»

Neben den Open Space Desks und Private Offices verfügt Westhive über Meetingräume und -Lounges, Workshopräume, ein Foto- und Videostudio, einen Videoschnittraum, Lockers, Duschen, Coffee Kitchens und vieles mehr. Es werden also nicht nur Büroflächen angeboten, sondern ein «Rundum-sorglos-Paket», wie Andreas Widmer im Interview mit persoenlich.com sagt.

Neue Formen der Zusammenarbeit

Für die Entwicklung von innovativen, kundenzentrierten Produkten und Services braucht es gemäss den drei Gründern ein klares Umdenken und dringend neue Formen der Zusammenarbeit. «Innovationen entstehen nie im luftleeren Raum. Sie sind das Ergebnis eines stetigen und regen Austauschs von Ideen und Perspektiven vor dem Hintergrund neuer Technologien» sagt Bruno Rambaldi, bei Westhive für die Technologie verantwortlich, gemäss Mitteilung. Denn Innovation brauche Raum — «und der findet sich nur selten im Corporate Headquarter». Speziell für die Bedürfnisse von Unternehmen biete Westhive daher sogenannte Venture Spaces: flexible Offices, in denen Innovations-Teams oder Spin-Outs grösserer Unternehmen an der Entwicklung von neuen Services oder Produkten arbeiten können.

Das Innovation Ecosystem als Drehscheibe

«Wir beschäftigen uns seit langer Zeit mit neuen Zusammenarbeitsmodellen, die zu innovativen Lösungen führen», wird Mitgründer Claus Bornholt in der Mitteilung zitiert. «Das Ecosystem rund um den Co-Working Space ist für uns deshalb von zentraler Bedeutung. Etablierten Unternehmen fehlt oft die Geschwindigkeit wie auch die Nähe zu aufstrebenden Start-ups, während das Netzwerk und die Ressourcen von Startups meist noch nicht ausgereift sind. Westhive bildet hier sozusagen das Gerüst für die Zusammenarbeit. Und natürlich bieten wir auch unser Knowhow und unsere Erfahrung aus 20 Jahren Technologie- und Marketing-Beratung an – unser eigenes Beratungsunternehmen wird ebenfalls Mieter bei Westhive werden» sagt Bornholt.

Erste gewichtige Partner sind bereits an Bord: der Convenience- und Food-Service-Anbieter Valora wird mit seinem Digital Innovation Lab bei Westhive einziehen. Und die Swiss Startup Factory, mit der eine auch strategische Partnerschaft besteht, wird ebenfalls Mieter bei Westhive, sagt Andreas Widmer. Zudem ergänze ein Netzwerk von Persönlichkeiten mit industrie- und fachspezifischem Hintergrund, sogenannte Industry Advisors, sowie Investoren und Finanzpartner das Ecosystem. Und auch in punkto Ausbildung und Forschung will Westhive Impulse setzen: die Zusammenarbeit mit dem Institute for Digital Business der HWZ soll den Transfer von Theorie zur Praxis und umgekehrt garantieren. (pd/maw)