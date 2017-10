Process: Eine neue Lead-Agentur für Famigros

Anfang 2017 präsentierte sich Famigros im aufgefrischten Look, nachdem Process die Marke im Rahmen eines Rebranding-Auftrags aufgebaut und strategisch betreut hatte. Nun wird sie als Lead-Agentur die Marke weiter begleiten und taktisch in die Zukunft führen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Zusammenarbeit startet ab 1. November 2017.

Seit 2012 gibt es Famigros, den Familien-Club der Migros. Mit der Mitgliederzahl wuchs in den vergangenen Jahren auch das Angebot – auch für Nicht-Mitglieder. Seit 2017 werden ausserdem das Kinderprogramm «Lilibiggs» und das Sortimentsangebot für Baby- und Kinderprodukte ebenfalls unter der Marke Famigros kommuniziert. (pd/eh)