HWZ: Fachtagung auf dem Sprung in die Zukunft

Zur Fachtagung Communications Controlling werden am 29. Juni zur zehnten Durchführung an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich rund 100 Teilnehmende erwartet. Einblicke, Inputs und Know-how erhalten sie unter anderem in Keynotes und Labs von Christopher Storck (Quadriga Hochschule Berlin), Patrick Bunk (CEO Ubermetrics, Berlin), Marion Marxer (Marxerevolution) und Chris Öhlund (Chairman of the Board, Verivox).

«Mit der Digitalisierung verändern sich die Voraussetzungen des Communications Controlling grundsätzlich: Anstatt Einstellungen und Verhalten von Stakeholder mit aufwendigen Massnahmen zu messen, eröffnen sich mit Big Data neue Möglichkeiten bei gestiegener Dynamik. Aus diesem Grund haben wir entschieden, unsere Fachtagung unter den Titel ‹Auf dem Sprung in die Zukunft› zu stellen», wird Cyril Meier, Leiter des Center for Communications an der HWZ, in einer Mitteilung zitiert.

Neue Partner für den Neustart

Der Vorstand des BPRA Bundes Schweizer Public Relations Agenturen hat das Co-Patronat für die Schweizerische Fachtagung Communications Controlling übernommen. «Die Erfolgsmessung der Kommunikation ist eine strategische Aufgabe, und wir sind überzeugt, dass dieser Bereich in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird», sagt Andreas Hugi, BPRA-Präsident. BPRA stösst damit zum Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA), der schon seit einigen Jahren Patronatspartner ist.

Mit der Media Focus Schweiz als Presenting Partner setzt die Fachtagung ebenfalls Zeichen für eine Neuausrichtung. Weiter konnte Farner Consulting als Partner für den Online- Auftritt der Tagung gewonnen werden. Ein bestehender Partner ist der Mediendienstleister Linkgroup. (pd/cbe)