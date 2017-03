Leo Burnett Schweiz: Im eigenen Garten lebt es sich am ringsten

Wenn es um neue Garteneinrichtungen geht, hat jeder in der Familie seine eigenen Träume und Wünsche. Wie man den Garten einrichtet, damit jedes Familienmitglied daran Freude hat, zeigt der neue Gartenmöbelprospekt von Do it + Garden Migros und Micasa, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Unter dem Titel «Am liebsten draussen» werden die neuen Möbel und Accessoires rund ums Zuhause inszeniert. Gemeinsam geniesst man die Sonnentage an gemütlich eingerichteten Plätzchen im Grünen, auf dem Balkon oder der Terrasse.

Der Prospekt mit einer Auflage von rund 3 Millionen Exemplaren wird laut Mitteilung national gestreut – unter anderem als Beilage in der Sonntagspresse – und liegt in Do it + Garden- und Micasa-Filialen auf.

Verantwortlich bei Do it + Garden: Roman Reichelt (Leiter Marketing-Kommunikation MGB), Roman Küng (Leiter Kommunikation Fachmärkte), Lukas Vasvary (Leiter Marketing-Kommunikation Do it + Garden), Fabienne Frauenfelder (Projektleiterin Kommunikation Do it + Garden), Philipp Marquard (Leiter Media), Christian Keller (Projektleiter Media); bei Leo Burnett Schweiz: Lukas Tauss, Cla Campell (Kreation), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Christoph Schwarz, Charlotte Gut, Emmanuelle Masset (Beratung), Erasmo Palomba (Art Buying), Alexandra Klever (Fotografin), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), ALL IN Production (Produktion); verantwortliche Mediaagentur: OMD Schweiz. (pd/tim)