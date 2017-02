Maxomedia: In der Natur dem Gärtner näherkommen

Die Gartenbauschule aus dem bernischen Koppigen bildet Lernende in der beruflichen Grundbildung aus und führt Vorbereitungskurse in der der höheren Berufsbildung durch. Den Studiengang zum diplomierten Techniker HF Bauführung mit Vertiefung im Garten- und Landschaftsbau gebe es landesweit nur hier, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Um diese Angebote in Erinnerung zu rufen, hat Maxomedia ein Rebranding konzipiert.

Herzstück des Redesigns ist die neue Webseite. Im Zentrum stehen mehrere 360-Grad-Aufnahmen. Vom Park über das Gewächshaus bis hin zum Garten: Mehrere Rundumblicke zu verschiedenen Jahreszeiten würden es ermöglichen, digital die Welt der Gartenbauschule zu erkunden. Der Einsatz neuer Medien soll Lernende ansprechen und vermittle auf subtile Weise, dass trotz traditionellem Handwerk modernste Technologien zum Einsatz kommen.

Das 1920 gegründete Institut sei für seine Ausbildung unter freiem Himmel bekannt. Die Nähe zur Natur wird mit der neuen Bild- und Farbwelt sowie dem neuen Logo ausgedrückt. Es zeigt einen Lindenbaum mit asymmetrisch angeordneten Ästen. Lindenbäume seien stark in der Geschichte des Oeschbergs verwurzelt und würden für Tradition stehen. Die ungleichmässig verteilten Äste würden die individuellen Persönlichkeiten der Lernenden symbolisieren. Der Mensch stehe hier ganz im Zentrum.

Kreiert wurden nebst CI/CD-Manual, Briefpapier und Couverts, Stickers, Flyer und Rollups. Zudem wurden die Fahrzeuge neu beschriftet, die Signaletik überarbeitet und T-Shirts gemacht.

Verantwortlich bei Oeschberg: Markus Spiegel (Abteilungsleiter), Benjamin Tschirren (Leiter Schulische Grundbildung), Michael Flühmann (Leiter Höhere Berufsbildung und Höhere Fachschule), Ulla Wieland (Administration); bei Maxomedia: Simon Muster (Gesamtverantwortung), Reto Schild (Creative Direction), Antonia Bekiaris (Text/Konzeption), Diego Martinez (UX Design), Pascale Amez (Fotografie), Stefan Cecere (Screendesign/Grafik), Christoph Gerber (Grafik), Christian Stampfli (Technische Leitung), Jessica Odermatt (Frontend), Stefan Kiener (Backend), Laura Kistler (Content), Manuela Bolzli und Tatjana Meichtry (Projektleitung). (pd/tim)