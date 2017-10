Migros-Medien: Jaël schreibt fürs «Migros-Magazin»

Jaël, die ehemalige Leadsängerin der Band Lunik, erwartet Ende Dezember ihr erstes Kind. Der Ultraschall zeige, dass es ziemlich sicher ein «Buebli» werde, verrät die 38-Jährige gemäss einer Mitteilung. Viel mehr über das kommende Abenteuer weiss die Sängerin naturgemäss noch nicht.

Jaël nimmt die Leserinnen und Leser des «Migros-Magazins» aber in Zukunft mit auf ihre grosse Reise: Ab kommendem Montag berichtet sie alle zwei Wochen über ihre persönlichen Erlebnisse rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Babyphase. Dabei will Jaël durchaus auch gesellschaftliche Debatten aufnehmen. Wie etwa in ihrem ersten Beitrag – es geht um die Frage des richtigen Zeitpunkts für ein Kind und wie das eigene Umfeld bei solch persönlichen Entscheiden mitzureden versucht.

Die Kolumne erscheint während eines Jahres in der deutschen Ausgabe des «Migros-Magazins» sowie online auf migrosmagazin.ch.

Hier gibt es die dazugehörige Geschichte zu lesen, die am Montag im «Migros-Magazin» erscheint. (pd/cbe)