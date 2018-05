E,T&H Werbeagentur: Kühe überraschen Pendler an Bahnhöfen

Tilsiter überrascht im 125. Jubiläumsjahr Pendler an Schweizer Bahnhöfen, wie die verantwortliche Agentur E,T&H Werbeagentur in einer Mitteilung schreibt. Zwischen 7 und 10 Uhr haben rund 60’000 Pendler in St.Gallen, Luzern, Zürich, Bern, Lausanne und Basel von Tilsiter-Maskottchen eine kleine Papiertragtasche erhalten. Enthalten waren zwei Käsesticks mit einem frischen Bürli, Serviette, Gutscheine für Coop/Migros und das Tilsiter-Booklet. Ein Love-Brand Sampling für Gross und Klein und die Gelegenheit, für spontane Selfies mit den Tilsiter-Kühen.

Auftraggeberin: SO Tilsiter Switzerland GmbH; Konzeption: E,T&H Werbeagentur AG LSA; Konfektion Tragtaschen: Valida AG; Brötchen und Schlusskonfektion: Lichtensteiger Bäckerei AG; Transport: Trend Logistik GmbH; Promo-Team: Spool AG.