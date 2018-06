Hotelplan: Kurt Eberhard geht per sofort

Kurt Eberhard verlässt Hotelplan per sofort. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten zur strategischen Ausrichtung von Hotelplan Suisse hätten sich Thomas Stirnimann, CEO Hotelplan Group, und Eberhard, CEO von Hotelplan Suisse, in gegenseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, heisst es in einer Mitteilung der Unternehmensgruppe. Eberhard scheidet per sofort aus dem Unternehmen aus.

Ab Donnerstag, 21. Juni 2018, werde Daniel Bühlmann, CFO Hotelplan Suisse, zusätzlich auch als Chief Operating Office (COO) die operative Leitung übernehmen und direkt an Thomas Stirnimann rapportieren. (pd/maw)