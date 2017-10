Supertext: Laura Fernández wird Chief Operating Officer

Der Sprachdienstleister befördert zwei Frauen. Laura Fernández wird «Chief Operating Officer» (COO) und stellvertretende Geschäftsleiterin von Supertext Schweiz. Kathryn Moser übernimmt als »Chief Language Officer» (CLO) die Gesamtverantwortung für die Sprachqualität. Dies schreibt das Unternehmen auf seinem Firmenblog.

Fernández wechselte 2015 von CLS Communication zu Supertext. Sie arbeitet seit dem Studium an der ZHAW in der Übersetzungsbranche und sammelte Erfahrung als Übersetzerin, Dolmetscherin, Projektleiterin, Key Account Managerin und Leiterin Verkauf.

Moser arbeitete mehrere Jahre im Investmentbanking bei Goldman Sachs. Es folgten ein Master of Translation an der University of Westminster in London und ein Umzug in die Schweiz.

Supertext, 2005 gegründet, umfasst ein Team von 48 festen Mitarbeitern, die in Zürich, Lausanne, Berlin und Los Angeles die Arbeit von über 1000 Textern, Korrektoren und Übersetzern koordinieren.