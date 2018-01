MetaDesign: Michel Gabriel wird Managing Director

Michel Gabriel hat per 1. Januar 2018 die Geschäftsführung von MetaDesign in Zürich übernommen. Gemeinsam mit Florence Mayor und Christoph Knecht, beide seit 2009 bei MetaDesign, wird er die Geschäftsleitung der Markenagentur bilden, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor wurde der Zürcher Standort von CEO und Verwaltungsratspräsident Alexander Haldemann in Personalunion geleitet.

«Michel Gabriel bringt einerseits eine grosse Expertise bei der Entwicklung und Führung globaler Marken mit. Andererseits passt er mit seinem kooperativen, teamorientierten Stil hervorragend zur Philosophie von MetaDesign», wird Haldemann in der Mitteilung zitiert. «MetaDesign hat sich in den letzten Jahren zu der führenden Markenagentur in der Schweiz entwickelt. Gemeinsam mit dem ganzen Team gilt es diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und unsere Kunden zur Transformation in die Märkte von morgen zu befähigen», sagt Gabriel. Und im persoenlich.com-Interview schwärmt er: «Mein Herz schlägt für Zürich».

Gabriel war zuletzt als Managing Director für den Standort MetaDesign Berlin verantwortlich. In dieser Funktion betreute er Key-Accounts wie Volkswagen und Miele in der strategischen Markenführung und Kommunikation. Zwischen 2010 und 2015 war Gabriel Geschäftsführer bei Interbrand in Zürich, wo er unter anderem das Best Swiss Brands Ranking in Zusammenarbeit mit der «Bilanz» initiierte. Weitere berufliche Stationen des Markenexperten waren Wirz und Wolff Olins. (pd/cbe)