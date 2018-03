In der Abteilung Corporate Communications des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) kommt es zu einem gewichtigen personellen Wechsel. Die langjährige Leiterin Monica Glisenti wird den MGB «im gegenseitigen Einvernehmen» per sofort verlassen, heisst es in einer Mitteilung vom Montagnachmittag. Sie habe die Direktion in dieser Zeit mit grossem persönlichem Engagement erfolgreich weiterentwickelt und geprägt.

«Wir danken Monica Glisenti herzlich für ihren langjährigen, wertvollen Beitrag und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute», so Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion MGB, und Sarah Kreienbühl, Mitglied der Generaldirektion MGB und Leiterin des Departementes HR, Kommunikation, Kultur, Freizeit.

Glisenti ist am 1. Dezember 2001 als Leiterin Corporate Communications in den MGB eingetreten. Bis zur Neubesetzung wird Sarah Kreienbühl die Direktion Corporate Communications interimistisch leiten. (pd/wid)