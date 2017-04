Mit Häfliger Media Consulting gibt es seit Anfang April in Zürich eine neue PR-Agentur. Der Gründer Markus Häfliger kommt von Press’n’Relations, wo er die letzten sieben Jahre die Schweizer Niederlassung geleitet hat. «Als früherer Fachjournalist für IT- und Wirtschaftsthemen konnte ich sowohl auf Verlags- als auch auf Agenturseite wertvolle Erfahrungen sammeln und mich weiter auf Technologietheman spezialisieren», wird er in der Mitteilung zitiert.

Das Angebot von Häfliger Media Consulting reicht von der Strategieberatung über Media Relations, redaktionelle Dienstleistungen wie Konzeption und Realisation von Kundenzeitschriften, SEO-optimiertes Texten und Social Media PR bis hin zu Medientrainings und der Leitung von Projekten für ergänzende Dienstleistungen.

Vor seiner Zeit bei Press’n’Relations war Häfliger während zehn Jahren Redaktor und Chefredaktor des IT-Branchenmagazins IT Reseller sowie von Infoweek (heute Swiss IT Magazine). (pd/lom)