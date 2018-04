Vetica: Neuer Markenauftritt für Schmidlin-Bäder

Vor 70 Jahren gründete Wilhelm Schmidlin im schwyzerischen Oberarth die erste und bis heute einzige Stahlbadewannen-Fabrik der Schweiz. Mittlerweile in dritter Generation geführt, veränderte sich das Unternehmen hin zum Anbieter von individuellen Bad-Lösungen auf Mass. Die Individualität des Produktportfolios sollte sich auch in der neuen Markenidentität wiederspiegeln, wie die für die Überarbeitung von Markenauftritt und Marktpositionierung verantwortliche Agentur Vetica in einer Mitteilung schreibt.





Als erstes seien die Bedürfnisse der Kunden und des Unternehmens durchleuchtet und Schritt für Schritt analysiert worden. Als Ergebnis präsentiere sich der neue Markenauftritt «eigenständig und befreit von allen verbalen und visuellen Zusatzelementen.»







Konkret wurde beispielsweise auf den bisherigen Zusatz «Stahlbadewannen» verzichtet. Das Erscheinungsbild soll durch diese Veränderung zeitloser und autonomer werden. Der alleinige Name «Schmidlin» repräsentiere die solide Schlichtheit des Unternehmens, gepaart mit einem neuen Selbstbewusstsein, basierend auf den Grundwerten von Schweizer Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Transparenz.

Das Ziel des Re-Brandings war gemäss Peter Wirz, CEO von Vetica «Umformen aber nicht verformen». Neben dem Re-Branding wurde auch das Geschäftsmodell der Firma von Vetica geschärft. Die neue Full-Responsive-Website sei das Zentrum der neuen Schmidlin-Markenwelt und bietet seinen Kunden neu auch einen Konfigurator für die Produkt-Bestellung auf Mass.

An der Schweizer Baufachmesse «Swissbau 2018» feierte der neue Markenauftritt seine Premiere. (pd/maw)