2017 hat Franz & René den Pitch für das grafische Restyling und die Digitalisierung des Magazins «Umwelt», ausgeschrieben vom Bundesamtes für Umwelt (Bafu) gewonnen. Ein Mandat über vier Jahre, das die Agentur in Zusammenarbeit mit textatlier.ch angeht und welches in den vergangenen Monaten mit den ersten zwei Ausgaben 2018 debütiert hat.

Es soll für ein breiteres Publikum zugänglich sein und doch seine Identität als wissenschaftliche Referenz zum Thema Umwelt in der Schweiz beibehalten, heisst es in einer Mitteilung. Es soll modern und lesefreundlich sein, sowohl in Print, als auch der Digitalisierung in Nichts nachstehen.

Seit Januar 2018 präsentiert sich das viermal jährlich erscheinende Magazin «die umwelt» nun im neuen Kleid. Franz & René hat dem dreisprachigen Magazin eine neue Identität und ein Layout verpasst, off - sowie online. Es präsentiere sich neu zeitgenössisch, elegant, schlicht und gleichzeitig reichhaltig, schreibt die Agentur.

Print im echten Magazinstil

Im Layout jeder 64-seitigen Ausgabe pflegt Franz & René das Detail und die Leser finden die typischen Merkmale eines Magazins wieder: Ein luftiges Layout, grosszügige Bebilderung, ein eigens entwickelter Stil für die Infografiken und nicht zu letzt ein neuer Titel: «Umwelt» wird «die umwelt», «Environnement» wird «l’environnement», «Ambiente» wird «l’ambiente».

Inhalte für die Sozialen Medien neu interpretiert

Auf das gedruckte Magazin möchte man beim Bafu auf keinen Fall verzichten. Gleichzeitig wird jede Ausgabe für die Sozialen Medien neu interpretiert. Im Februar 2018 ging die Facebook Seite «die umwelt» live: die Visuals sind animiert und das einminütige, untertitelte Video zum Dossier wird jeweils thematisch verlinkt.

Dieser Ansatz erlaubt dem digitalen Team des Bundesamtes für Umwelt etwa 30 Posts pro Ausgabe selber zu publizieren und die Community um das Printmagazin auch online zu steigern.

Die Agentur entwickelt zu diesem Zweck ein CI/CD für die Sozialen Medien, welches dem BAFU die Möglichkeit gibt, eigenhändig weitere Inhalte zu produzieren und dabei die einheitliche Identität von «die umwelt» zu verstärken.

Verantwortlich beim Bundesamt für Umwelt: Jean-Luc Brülhart (Redaktionsleiter), Chiara Marciani (Webcontent Managerin); verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristin a Mollard ( Senior Beraterin ), Yoann Cosson (Creative Direction), Gaëlle Valentini (AD Digital), Gianluca Terzini (AD), Sven Jungo (Graphic Designer, Verantwortlicher Desktop & Produktion ) Textatelier: Peter Bader, Mia Hofmann, Thorsten Kaletsch (pd/wid)