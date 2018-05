PPR Media Relations: Sebastian Schneider wird Geschäftsführer

Rainer Kupper übergibt per 1. Juni 2018 die Geschäftsleitung der PPR Media Relations an das Führungsteam der Agentur. Sebastian Schneider, bisher Head of visual PR & Sales, tritt in seine Fussstapfen, heisst es in einer Mitteilung. Unterstützt wird er dabei von Karin Lehmann, Head of PR, als stellvertretende Geschäftsführerin.

Rainer Kupper konzentriert sich fortan auf seine Position als CMO bei der neu fusionierten Mutterfirma Keystone-SDA. «Der Zeitpunkt ist richtig, um die Leitung der Agentur in neue Hände zu geben. Sebastian Schneider und Karin Lehmann haben während der letzten Jahre im operativen Geschäft bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, die Agentur selbstständig zu führen und weiterzuentwickeln», wird Kupper, der neu im Verwaltungsrat der PPR einsitzen wird, in der Mitteilung zitiert.

Dieser setzt sich zusammen aus Verwaltungsratspräsident Markus Schwab, CEO Keystone-SDA (neu), Daniel Mathys, CFO Keystone-SDA (bisher) und Rainer Kupper, CMO Keystone-SDA (neu). PPR konzentriert sich unter neuer Führung auf ihre angestammten Geschäftsfelder visuelle und klassische PR – insbesondere auf die Wachstumsfelder Video und Influencer Relations. (pd/wid)