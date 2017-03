Der Agriturismo Vinci ist eine kleine, aber feine Ferienanlage im Herzen des Chianti-Gebietes in der Toskana. Das liebevoll restaurierte Landgut bietet seinen Gästen fünf Ferienwohnungen, zwei vorzügliche Restaurants und einen von Rebbergen umgebenen Badesee. Und seit kurzem einen neuen visuellen Auftritt, der auf Humor und Originalität setzt, wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

Der Werber Markus Cavegn, der in letzter Zeit als Illustrator und Künstler in Erscheinung getreten ist, hat dafür ein Erscheinungsbild kreiert, das sich laut Mitteilung lustvoll abhebt von der üblichen Kommunikation, die man von Ferien-Resorts kennt.

Italianità im Konzentrat

Italien und vor allem die Toskana besteht fast nur aus Klassikern. Daraus hat Cavegn – wie beim Sugo – ein Konzentrat gefertigt, das in seiner dramatischen Zuspitzung italienischer nicht sein könnte. Dies sprengt zwar die Möglichkeiten fotorealistischer Abbildung, aber die freie Illustration ist dafür wie gemacht. Auf dem Hauptbild räkelt sich an einem See in lieblicher toskanischer Hügellandschaft und im malerischen Picknick vereint, alles, was Italien gross und herrlich gemacht hat: die junge Sophia Loren liegt neben Luciano Pavarotti, Ornella Muti entsteigt dem Wasser, gleich neben dem fischenden Adriano Celentano, ein Fussball rollt über die Wiese, die Mona Lisa lächelt nicht geheimnisvoll, dafür urtümlich ins Rotweinglas, Bud Spencer drängelt sich auf die Picknickdecke und über allem schwebt Pinocchio in der Darstellung des vitruvianischen Menschen von Leonardo Da Vinci.

Die üppige Illustration wurde Grundlage für die neu gestaltete Homepage und deren Adaption auf Smartphone und Tablet. Als Give-aways gibt es klassische Postkarten und Streichholzschachteln. Selbstverständlich wurden auch das Gästebuch und die interne Kommunikation angepasst.

Verantwortlich bei Agriturismo Vinci: Margherita Albertoni (Kommunikationsverantwortung); Verantwortlich bei Cavegnwerbung: Markus Cavegn (Art Direktion, Illustration), Markus Rottmann (Text), Sarah Hepp (Grafik), Isabel Daser (Webdesign); Buchbinderei: bookfactory by bubu. (pd/cbe)