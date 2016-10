Hostpoint: Thomas Brühwiler nimmt sich Auszeit

Thomas Brühwiler verlässt am Freitag den Hosting-Anbieter Hostpoint in Rapperswil-Jona. Brühwiler übernahm 2010 die neu geschaffene Stelle des Chief Social Media Officier, zwei Jahre später wurde er Head of Communication. Nun nimmt er den Hut. «Ich werde mir eine mehrmonatige Auszeit nehmen und erst danach schauen, welche neuen Perspektiven sich ergeben. Insofern bin ich für alles Neue offen», so Brühwiler gegenüber persoenlich.com. Die Nachfolge ist noch vakant.

Der 47-jährige Brühwiler betrieb mit «BloggingTom» eines der bekanntesten Weblogs der Schweiz, der letzte Eintrag dort datiert jedoch vom Mai 2015. «Gut möglich, dass ich hier wieder aktiver werde», so Brühwiler. Das Hauptaugenmerk dürfte aber ein anderes sein: In den letzten Jahren baute er den Reiseblog Travelblogger.ch auf. (cbe)