Sutter Communications: Thomas Sutter macht sich selbstständig

Bis Juli 2017 war Thomas Sutter Leiter Kommunikation und stellvertretender CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung. In dieser Funktion habe er sich ein umfassendes Fachwissen aneignen und in der Praxis umsetzen können, wie Sutter in einer Mitteilung schreibt. Ein belastbares Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Kommunikation runde sein Profil ab. Seit mehreren Jahren ist er zudem Dozent für Issues- und Reputationsmanagement an der Schweizer Journalistenschule MAZ.

Sutter Communications bietet strategische und konzeptionelle Beratung, wie es weiter heisst. Grossen Wert lege die Firma dabei auf eine kundengerechte Umsetzung, die sie auch operativ unterstützt. Der Hauptfokus der Dienstleistungspalette umfasse Media- und Public Relations, Online- und Social Media, Projektmanagement, Eventmanagement und Moderation sowie Publishing.

Die Beratungsfirma unterstütze Personen, Unternehmen und Organisationen, damit ihnen an der wichtigen Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft kein irreversibler Schaden entstehe.



Die Firma zählt gemäss Mitteilung bereits Unternehmen und Organisationen aus dem Finanzbereich zu ihren Kunden. (pd/tim)