Medianovis: Tobias Heimpel an Bord geholt

Nach dem Ausscheiden von Ute und René Grossenbacher aus der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat hat die Kommunikationsagentur jetzt Tobias Heimpel rein geholt.

Heimpel ist CEO der Prozess-Piraten-Unternehmensgruppe. Die Firma beschäftigt in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich rund 40 Mitarbeitende in den Bereichen klassische Marketingkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie digitale Medien.

Der 55-jährige Heimpel sei seit über zehn Jahren als Head of Marketing mehrerer KMU in der Schweiz aktiv. Er gründete zudem 2015 Ares4, ein Start-up für Digital Experience.

Gemeinsam mit Heimpel will Christian Greder, Geschäftsführer von Medianovis, 2018 in Corporate Publishing, PR und Unternehmenskommunikation neue Wege gehen. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias Heimpel, seine Erfahrung, Konsequenz und Persönlichkeit werden Medianovis in den kommenden Jahren», so Christian Greder in der Mitteilung. (pd/eh)