Hej: Warum Fussball und Rauchen zusammenpassen

Zum Start der Fussballweltmeisterschaft lanciert die Schweizer Tabakmanufaktur Koch & Gsell Hüllen für Zigarettenschachteln in den Nationalfarben sämtlicher WM-Teilnehmer und eine Filmdoku über Rauchen und Fussball.

Mit den WM-Trikots für Zigarettenschachteln wollen die unabhängigen Tabakproduzenten aus der Ostschweiz den rauchenden Fussballfans eine Freude machen, heisst es in der Mitteilung dazu. Die 32 farbenfrohen Hüllen, konzipiert und gestaltet von der Zürcher Agentur Hej in den charakteristischen Farben der Heimat-Zigaretten, werden während der WM gratis verteilt, unter anderem am Kiosk und an Public Viewings in der Schweiz. Die komplette Sammelbox kann im Webshop von Koch & Gsell bestellt werden.

Dokumentarfilm «Qualmende Bälle»

Fussball und Zigaretten: zwei Dinge, die nach heutigen Vorstellungen überhaupt nicht zusammenpassen. Heimat Zigaretten gewährt mit einem kurzen Dokumentarfilm überraschende und witzige Einblicke in ein bislang unbeleuchtetes Kapitel des Fussballs.





Verantworlich bei Koch & Gsell: Björn Koch und Roger Koch; Creative Direction: Helm Pfohl, Hej, Zürich; Design: Pascal Hartmann, Hej, Zürich; Drehbuch und Recherche: Mämä Sykora, ZWÖLFMagazin; Film und Schnitt: Markus Eggspühler, Filmkiste (pd/wid)