Detail: Wie der Ring «Arabella» in Bewegung glitzert

Mit dem Ring «Arabella» hat Herbert Kistler ein massgeschneidertes Designobjekt von höchster Qualität und einzigartigem Mechanismus geschaffen, wie die Werbeproduktionsfirma in einer Mitteilung schreibt. «Mein Ziel war, die Geschichte und das Geheimnis des Arabella-Ringes mit bewegten Bildern erzählen zu können», lässt sich Herbert Kistler darin zitieren. Dabei habe nicht mit Emotionen gespart werden sollen.

Das CGI & Motion-Team der Detail AG habe sich dieser Aufgabe annehmen dürfen und mit einem Umsetzungsweg überzeugt, der von der hochwertigen Qualität des Produktes inspiriert worden sei.

«Wir wollten mit einer Kamerafahrt das Pavé des Ringes in Szene setzen. Um die gewünschte Qualität zu erlangen, haben wir sämtliche Materialien komplett in CGI umgesetzt», wird CGI & Motion-Artist Simone Nucci zitiert. Ausserdem hätten sie durch ein Mikroskop die realen Diamanten in vielfacher Vergrösserung studiert und so schliesslich eins zu eins ins 3D übersetzt, wie Tiny Bernhard in der Mitteilung ergänzt.

Der Spot ist das Herzstück einer Kampagne und wird vorwiegend digital sowie an Messen und auf Instore Screens eingesetzt. (pd/tim)