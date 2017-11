Farner: Zwei Neue für Werbung und Digital Marketing

Per 1. November stösst Fabian Röthlisberger zur Farner-Abteilung «Werbung & Events» in Zürich, wie die PR-Agentur in einer Mitteilung schreibt. Als Head of Consulting und stellvertretender Unit-Leiter wird Röthlisberger in mehreren Bereichen tätig sein: in der Werbe- und Marketing-Beratung sowie in Marketing-Strategie und strategischer Markenführung. Zuvor war er viele Jahre in Führungspositionen mit Schwerpunkt Kundenbetreuung bei Scholz & Friends Zürich und Jung von Matt/Limmat tätig.

Bereits seit 1. Oktober unterstützt der Social-Media-Stratege Markus Maurer, im Netz und in der Marketing-Szene als «Kusito» bekannt, als Digital Coach & Qualitätsmanager die Farner-Abteilung «Digital & Research». Maurer betreut Know-how-Transfer und Qualitätsmanagement von Digital Marketing, Social Media Marketing, Facebook Advertising und Storytelling. Zuletzt war er Social Media Manager & Strategist bei Postfinance, davor Social Media Consultant beim Migros-Genossenschafts-Bund. Neben seiner beruflichen Tätigkeit doziert er zu diesen Themen an der Universität Bern und der Hochschule Luzern.

Mit der neuen Beratungs-, Marketing- und Social-Media-Power im Team verstärkt Farner gezielt den integrierten und multidisziplinären Ansatz in der Beratung und Umsetzung. (pd/maw)